«Ростелеком» построил оптическую сеть связи для 300 домохозяйств микрорайона Энергетик города Владимир.

«Ростелеком» построил оптическую сеть связи для 300 домохозяйств микрорайона Энергетик города Владимир. Теперь жители могут пользоваться современными цифровыми услугами: высокоскоростным доступом в интернет, мультимедийной платформой Wink, видеонаблюдением и другими. Современная сеть построена по технологии GPON1, при которой оптическое волокно с высокой пропускной способностью прокладывается до квартиры или дома абонента. Для того, чтобы услуги стали доступны для почти тысячи человек, компания проложила более 10 километров оптоволокна.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Задача "Ростелекома” – обеспечивать доступ россиян к цифровым технологиям независимо от места их проживания. В этом году компания уже подключила несколько микрорайонов города к оптике по технологии GPON. Это поселок Боголюбово, села Добрынское, Юрьевец и, наконец, Энергетик, в котором ранее наблюдались систематические перебои со связью. Пандемия вообще показала огромную потребность в хорошем качестве телеком услуг. Речь идет не только об интернете или ТВ, но и о других цифровых сервисах. Например, обучающая платформа "Ростелеком Лицей" готовила выпускников к экзаменам, видеонаблюдение берегло нервы всем, кто хотел обеспечить безопасность дома, дачи или квартиры, а сервис Wink очень помог разнообразить досуг многим семьям во время самоизоляции».Константин Балдов, житель мкр Энергетик, абонент Wink:«После появления в Энергетике скоростного интернета от "Ростелекома”, сразу подключили несколько услуг: интернет, видеонаблюдение и Wink. Видеосервис очень порадовал: "подсели” на него всей семьей. Теперь наша квартира вечерами превращается в кинозал. Качество картинки – на самом высоком уровне. Оно удерживает перед экраном самого привередливого зрителя, даже тогда, когда кинолента далеко не шедевр. Адекватные цены на новинки проката, удобный интерфейс, поддержка пяти устройств по одной подписке. Еще не познали всех возможностей, но жена уже увлеклась спортом, открыв для себя возможности онлайн тренировок. Планирует заняться еще и кулинарией».На базе сети GPON для абонентов «Ростелекома» доступна мультимедийная платформа Wink. Контент предоставляется в высоком качестве HD или Ultra HD (4K). Абонентам доступны более 200 каналов и 12 тысячам фильмов и сериалов. К одной учетной записи можно привязать до пяти различных устройств. Абонент может управлять эфиром: перематывать или ставить на паузу. Кроме того, можно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета.Получить дополнительную информацию об акциях и тарифных планах, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 100 0 800.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.1GPON- Gigabit Passive Optcal Network (гигабайтные пассивные оптические системы). Современная технология подключения GPON— это современный скоростной стандарт, принятый в Европе и мире.