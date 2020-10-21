В Судогодской ЦРБ и в Лухтоновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате выявили нарушения.

Прокуратура проверила, как в Судогодской ЦРБ соблюдается законодательство о закупках лекарственных препаратов для государственных нужд.Как показала проверка, закупки лекарственных средств совершались с нарушениями. В частности, незаконно было ограничено число участников закупки. Для этого необоснованно установили дозировки лекарственных препаратов без возможности кратности.Также оказалось, что больше 2 месяцев отсутствовал руководитель контрактной службы.Прокурор района главному врачу учреждения внес представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.Также в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), по результатам рассмотрения которого главный врач учреждения оштрафован.Проверили и Лухтоновскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат. ВПроверящие выявили факты необоснования цены заключаемых договоров с единственными поставщиками.Директору школы-интерната тоже внесено представление, которое находится на рассмотрении.