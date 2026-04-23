Случаи заражения кишечной инфекцией в Муроме прекратились и вместе с тем открылись бассейны, об этом сообщили наши коллеги из «Муром.24». За прошедшие сутки в медучреждениях города на Оке
<a href="https://33live.ru/novosti/23-04-2026-chislo-zhalob-na-rasstrojstvo-pishhevareniya-v-murome-vernulos-k-obychnym-znacheniyam.html" target="_blank">Число жалоб на расстройство пищеварения в Муроме вернулось к обычным значениям</a> - Случаи заражения кишечной инфекцией в Муроме прекратились и вместе с тем открылись бассейны, об этом сообщили наши коллеги из «Муром.24». За прошедшие сутки в медучреждениях города на Оке
[url=https://33live.ru/novosti/23-04-2026-chislo-zhalob-na-rasstrojstvo-pishhevareniya-v-murome-vernulos-k-obychnym-znacheniyam.html]Число жалоб на расстройство пищеварения в Муроме вернулось к обычным значениям[/url] - Случаи заражения кишечной инфекцией в Муроме прекратились и вместе с тем открылись бассейны, об этом сообщили наши коллеги из «Муром.24». За прошедшие сутки в медучреждениях города на Оке