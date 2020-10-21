Первый клинический медицинский центр первым во Владимирской области подключился к системе детекции, которая поможет в борьбе с COVID-19, позволяя врачам точнее ставить диагноз.

Впервые во Владимирской области запущен пилотный проект "Модели детекции патологий легких для диагностики пневмоний (в т.ч. признаков COVID-19)" для Первого клинического медицинского центра в г. Коврове и Сберздоровья.Первый клинический медицинский центр первым во Владимирской области подключился к системе детекции, которая поможет в борьбе с COVID-19, позволяя врачам точнее ставить диагноз, назначать правильное лечение и отслеживать динамику патологий. Совместный проект Сберздоровье и SberCloud использует нейросети для анализа компьютерной томографии легких.В процессе - подключение Первого клинического медицинского центра к программе Voice2Med от Центра речевых технологий Сбербанка. Voice2Med позволяет голосом заполнять медицинские карты во время обследования пациента.Максим Балясников, генеральный директор Первого клинического медицинского центра:- Мы ценим возможность совместной работы со Сбербанком по развитию технологий искусственного интеллекта. Внебольничная пневмония остается одной из актуальных проблем современной медицины в связи с высокой заболеваемостью и значительной летальностью. Однозначно, запуск платформ ИИ является катализатором прорывного индустриального роста в здравоохранении и имеет многочисленные преимущества по сравнению с традиционными подходами к автоматизированному анализу. Это и сокращение времени, требующегося для экспертизы медицинских изображений и улучшение коммуникации между диагностическими и лечебным подразделениями. Платформа ИИ способна находить самые ранние признаки заболевания. Для клинической практики запуск проекта будет иметь колоссальное значение, поскольку исключается риск врачебной ошибки и существенно улучшается прогноз на скорейшее выздоровление пациента.Андрей Черкашин, Управляющий Владимирским отделением Сбербанка:- Сбербанк давно использует искусственный интеллект в автоматизации своих процессов и повышении качества сервиса для наших клиентов. Новая система позволит врачам делать выводы с большей уверенностью и исключить неочевидные ошибки при анализе исходных данных . Мы рады помогать людям, и для нас это важно.