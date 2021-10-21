Сегодня 51 единица техники и 55 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами»...

Сегодня 51 единица техники и 55 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами» ведут работы по благоустройству города, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.Владимирская администрация информирует, что обновление дорожной разметки продолжается. Новую разметку сегодня наносят на улице Красноармейская. Ремонт, замена и восстановление проектного положения дорожных знаков выполняются на дороге Шепелево-Злобино.Ведется ремонт дорожного покрытия улиц города. Работы струйно-инъекционным методом проводятся на улице Солнечной.Кроме того, специалисты предприятия ежедневно ведут регламентные работы: уборку мусора с муниципальных территорий, удаление незаконной рекламы, ремонт элементов благоустройства. Промываются от грязи городские дороги и парковочные карманы, выметаются тротуары. На остановочных пунктах производится ремонт лавочек и урн. В частности, деревянное ограждение ремонтируют на ул. Большая Нижегородская, а на ул. Диктора Левитана удаляют незаконную рекламу.За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.Фото: vladimir-city.ru