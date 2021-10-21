Это поможет разорвать цепочки контактов и добиться снижения заболеваемости COVID-19.

Владимирский Роспотребнадзор , но просит родителей ограничить круг контактов для своих чад. С такой просьбой на еженедельном выступила официальный представитель ведомства Марина Колтунова.«В дальнейшем наши рекомендации будут зависеть от того, окажут ли нерабочие дни положительное влияние на статистику. В связи с этим хочется, чтобы родители проконтролировали досуг ребят во время каникул. По возможности, держали их дома. Напомню, что в регионе действуют ограничения по посещению подростками ТЦ и фудкортов. Школьникам младше 16 лет запрещено посещать их без сопровождения родителей», - добавила пресс-секретарь надзорного органа.По её мнению, это поможет разорвать цепочки контактов и добиться снижения заболеваемости COVID-19.Напомним, что дни с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочими.