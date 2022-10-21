Глава региона Александр Авдеев поблагодарил предпринимательское сообщество Владимирской области в...

Глава региона Александр Авдеев поблагодарил предпринимательское сообщество Владимирской области в подготовке защитников страны для участия в СВО. Предприниматели региона закупили тысячи единиц военного оснащения, одежду, обувь, продукты, лекарства. В центре помощи семьям мобилизованных побывал Александр Сыпченко.Помочь в трудную минуту. В Центр помощи семьям мобилизованных приходит все больше предпринимателей. Игорь Золкин привез продуктовые наборы- товары первой необходимости -растительное масло, сгущенка, макароны, крупы, шоколад. Их передадут родственникам бойцов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Игорь Золкин, индивидуальный предприниматель:– На семейном совете решили помочь семьям мобилизованных потому что ребятам трудно приходится, пускай они будут уверены что забота об их семьях идет достойная.Сотрудники центра не только ежедневно собирают и передают гуманитарную помощь семьям мобилизованных. Здесь также можно получить консультации практически любых специалистов. Чаще всего люди обращаются за психологической и юридической поддержкой.Татьяна Мачинскене, замдиректора Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:– Им важно понять, что они не одни, что у них есть возможность где-то получить консультацию, поддержку и поэтому после того как мы их успокоим, поддержим дальше уже начинают работать наши юристы, специалисты которые разъясняют их права, обязанности, направляют в необходимое учреждение за различными видами выплат, помощи.В самом центре для оказания психологической помощи есть все необходимое- уютные кабинеты, грамотные специалисты, игрушки для детей. Специалисты также оказывают помощь по телефону и даже выезжают на дом. Ведь порой с человеком в трудную минуту нужно просто поговорить, проявить заботу.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести-Владимир