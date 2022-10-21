Он был одним из отцов-основателей владимирского областного телевидения. Не стало Александра...

Он был одним из отцов-основателей владимирского областного телевидения. Не стало Александра Груздева. Александр Матвеевич стоял у истоков телевещания в нашем регионе и во многом определил его "лицо".ГТРК "Владимир" потеряла родного человека. Для нашей телерадиокомпании Александр Груздев всегда был больше, чем просто руководителем. На студию областного телевидения Александр Матвеевич пришел одним из первых,в 89-ом. Во Владимире тогда собирались лучшие специалисты. Груздев- к тому моменту уже опытный режиссёр- приехал из Норильска. Александр Груздев был первым главным режиссёром ГТРК "Владимир", а затем возглавил компанию. У руля ГТРК "Владимир" стоял с 1996-ого по 99-ый год. Была в его богатой биографии и работа в администрации региона. Александр Груздев был заместителем первого губернатора области Юрия Власова. Телевидение "не отпускало". Профессионал самого высокого полёта- Александр Груздев руководил и ГТРК "Псков". Свои соболезнования близким Александра Матвеевича Груздева направляет руководство ВГТРК, региональный департамент во главе с заместителем гендиректора ВГТРК Рифатом Сабитовым. Слова поддержки близким Александра Матвеевича адресует и администрация области. Александру Груздеву было 70 лет.Сегодня в эфире телеканала Россия-24 не пропустите фильм "Мастер", посвящённый Александру Матвееичу Груздеву. Он был снят к 60-летию патриарха владимирского областного телевидения. Фильм "Мастер" 21 октября, в 17.30. и в 21.00 на телеканале "Россия-24".