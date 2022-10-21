Он был одним из отцов-основателей владимирского областного телевидения. Не стало Александра...
Он был одним из отцов-основателей владимирского областного телевидения. Не стало Александра Груздева. Александр Матвеевич стоял у истоков телевещания в нашем регионе и во многом определил его "лицо".
ГТРК "Владимир" потеряла родного человека. Для нашей телерадиокомпании Александр Груздев всегда был больше, чем просто руководителем. На студию областного телевидения Александр Матвеевич пришел одним из первых,в 89-ом. Во Владимире тогда собирались лучшие специалисты. Груздев- к тому моменту уже опытный режиссёр- приехал из Норильска. Александр Груздев был первым главным режиссёром ГТРК "Владимир", а затем возглавил компанию. У руля ГТРК "Владимир" стоял с 1996-ого по 99-ый год. Была в его богатой биографии и работа в администрации региона. Александр Груздев был заместителем первого губернатора области Юрия Власова. Телевидение "не отпускало". Профессионал самого высокого полёта- Александр Груздев руководил и ГТРК "Псков". Свои соболезнования близким Александра Матвеевича Груздева направляет руководство ВГТРК, региональный департамент во главе с заместителем гендиректора ВГТРК Рифатом Сабитовым. Слова поддержки близким Александра Матвеевича адресует и администрация области. Александру Груздеву было 70 лет.
Сегодня в эфире телеканала Россия-24 не пропустите фильм "Мастер", посвящённый Александру Матвееичу Груздеву. Он был снят к 60-летию патриарха владимирского областного телевидения. Фильм "Мастер" 21 октября, в 17.30. и в 21.00 на телеканале "Россия-24".