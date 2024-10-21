26 человек заразились болезнью Лайма.

2022 человека пострадали от укусов клещей во Владимирской области за сезон активности членистоногих.Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Среди пострадаших — 444 ребенка. 26 человек заразились болезнью Лайма. Показатели соответствуют многолетним значениям.Укусы зарегистрировали по всех районах Владимирской области. Большинстов случаев произошло на придомовых территориях в селах и деревнях, лесу, а также на садово-огородных участках.В лабораториях проверили около 950 клещей. Оказалось, что 12,1% клещей, заражённых боррелиями,1,4% — зараженных возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека, 1,3% — зараженных анаплазмами.Напомним, что клещи сохраняют активность вплоть до заморозков.