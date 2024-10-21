Фирма заключала договоры и брала деньги за строительство индивидуальных домов, однако 20 клиентов компании остались без обещанного. ООО «Владимирский строитель» подозревают в

Фирма заключала договоры и брала деньги за строительство индивидуальных домов, однако 20 клиентов компании остались без обещанного. ООО «Владимирский строитель» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре. Один из заказчиков, который обратился в прокуратуру, заключил с этой фирмой договор на строительство индивидуального жилого дома. Здание стоимостью 9 миллионов рублей должно было быть