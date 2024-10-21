У 85-летний бабушки из города Шуи на вкладе хранится миллион рублей. Мошенники, позвонившие пенсионерке, обрадовались удаче и отправили свою жертву в банк во Владимир снимать деньги. Тем

У 85-летний бабушки из города Шуи на вкладе хранится миллион рублей. Мошенники, позвонившие пенсионерке, обрадовались удаче и отправили свою жертву в банк во Владимир снимать деньги. Тем временем пожилую женщину потеряли ее родственники. В УМВД по Владимиру поступил звонок. Сотрудники банка сообщили, что к ним пришла пенсионерка и хочет снять свои деньги с вклада. При