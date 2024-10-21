Экспозиция «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова» (6+) открылась в Михайловском дворце. Выставка проходит при поддержке ВТБ до 12 мая 2025 года. «В этом году банк отмечает 20 лет ..

Экспозиция «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова» (6+) открылась в Михайловском дворце.Выставка проходит при поддержке ВТБ до 12 мая 2025 года.«В этом году банк отмечает 20 лет партнерства с Русским музеем – за это время мы поддержали множество грандиозных проектов, которые делают искусство доступнее и ближе. Масштабная экспозиция работ Карла Брюллова, подготовленная Русским музеем, станет одним из ключевых событий культурной жизни страны: она позволит зрителям погрузиться в атмосферу 19 века и проследить развитие творческого метода Брюллова, принесшего ему славу и на Родине, и за ее пределами», – отметила старший вице-президент Наталья Кочнева.Выставка, на которой представлены абсолютно все шедевры и знаковые работы Карла Брюллова, проходит в России впервые. В числе экспонируемых работ «Итальянский полдень», «Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией», «Портрет сестер Шишмаревых», «Всадница» и другие. Центром экспозиции стало главное произведение художника – полотно «Последний день Помпеи». Всего выставка объединяет 300 работ Брюллова из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа, других музеев и частных собраний.Наконец, знаковым событием выставки становится первый выставочный показ картины «Христос во гробе» с момента возвращения в Россию в начале 2000-х.