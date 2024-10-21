Научно-фантастический советский двухсерийный художественный телевизионный фильм Владимира Бортко Собачье сердце вышел в 1988 году. Картину отметили призами в Италии, Польше, Болгарии. А через два года режиссеру и исполнителю роли профессора Евгению Евстигнееву вручили Госпремию. Давайте вместе вспомним эту ленту!

Научно-фантастический советский двухсерийный художественный телевизионный фильм Владимира Бортко "Собачье сердце" вышел в 1988 году. Картину отметили призами в Италии, Польше, Болгарии. А через два года режиссеру и исполнителю роли профессора Евгению Евстигнееву вручили Госпремию. Давайте вместе вспомним эту ленту!1. Чем собакам спасал жизнь покойный повар Влас с Пречистенки?А. "Махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса";Б. "Завсегда давал в прихожей погреться";В. "Какие будки строил для собак!".2. Какую колбасу покупал профессор Преображенский в Моссельпроме?А. "Особую краковскую";Б. "Настоящую докторскую";В. "Ливерную".3. Сколько жилтоваришей вселили в квартиру номер 3, где жил Федор Павлович Саблин, сосед Филиппа Филипповича Преображенского?А. – Двух;Б – Трех;В – Четырех.4. Сколько на самом деле лет было пациентке, которой Преображенский решил вставить яичники обезьяны?А. 45;Б. 51;В. 55.5. Как звали карточного шулера, которого "знает вся Москва" и который "не может пропустить ни одной гнусной модистки";А. Морриц;Б. Франц;В. Герц.6. Профессор Преображенский оперировал у себя дома лишь в самых крайних случаях, поскольку эту "слишком дорого стоит", Сколько именно?А. 40 золотых;Б. 30 серебряников;В. 50 червонцев.7. В скольких комнатах живет и работает профессор Преображенский?А. В пяти;Б. В семи;В. В восьми.ОТВЕТЫ1. А. "Махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса";2. А. "Особую краковскую";3. В. Четырех.4. Б. 51;5. А. Морриц;6. В. 50 червонцев.