Износ здания составляет 77,6%.

В Гусь-Хрустальном семья из семи человек добивается расселения из аварийного жилья.Износ здания составляет 77,6%. Дом расположен на Интернациональной улице,7.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Стены и перекрытия здания могут обрушиться. Сотрудники ведомства обязали администрацию предоставить семье благоустроенное жилье. Суд согласился с доводами.Затем апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда решение отменено. Причиной стал тот факт, что средства на расселение выделят только в 2029 году. При этом семья не признана малоимущей и нуждающейся в предоставлении жилья по договору социального найма.Однако прокуратура получила кассационное представление, которое удовлетворила судебная коллегия Второго кассационного суда общей юрисдикции.Напомним, что во Владимире автобусный перевозчик .