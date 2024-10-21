Жители Мстеры проводили в последний путь своего земляка, погибшего на СВО. Прощание с Иваном Кренделевым состоялось на Новом кладбище. Иван Геннадьевич Кренделев был старшим сержантом. Как

Жители Мстеры проводили в последний путь своего земляка, погибшего на СВО. Прощание с Иваном Кренделевым состоялось на Новом кладбище. Иван Геннадьевич Кренделев был старшим сержантом. Как сообщают в поселковой администрации, он погиб 15 октября 2023 года в ходе проведения спецоперации возле села Ивановка Купянского района Харьковской области. Вчера, 20 октября, его похоронили на кладбище в