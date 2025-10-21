Идет мужик по полю, смотрит - колодец. Заглянул, а там так глубоко, что даже воды не видно. Бросил мужик маленький камушек и начал считать время - 20 сек. Ему понравилось - он нашел кирпич и бросил его в колодец, всплеск удался на славу. Мужику очень понравилось, посмотрел вокруг - лежит кусок рельси, он и его туда-же. Всплеск был такой, что аж вода выплеснулась наружу - КРАСОТА. Вдруг смотрит по полю с бешеной скоростью несётся коза и со всего размуху приг в колодец. Мужик пожал плечьми, ничего не понял и пошёл своей дорогой. А навстречу идет бабка и спрашивает: "Синок ты здесь козы негде не видел?". "Да 2 секунды назад пригнула в колодец". Бабка аж ахнула:"Как в колодец? Я ж её к рельсе привязала!".
еще анекдот!