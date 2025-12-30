В преддверии Нового года в администрации Владимира царила по-настоящему сказочная атмосфера. Первые лица города торжественно вручили подарки в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».
<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2025-vlasti-vladimira-ispolnili-detskie-mechty-v-ramkax-akcii-elka-zhelanij.html" target="_blank">Власти Владимира исполнили детские мечты в рамках акции «Елка желаний»</a> - В преддверии Нового года в администрации Владимира царила по-настоящему сказочная атмосфера. Первые лица города торжественно вручили подарки в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».
[url=https://33live.ru/novosti/30-12-2025-vlasti-vladimira-ispolnili-detskie-mechty-v-ramkax-akcii-elka-zhelanij.html]Власти Владимира исполнили детские мечты в рамках акции «Елка желаний»[/url] - В преддверии Нового года в администрации Владимира царила по-настоящему сказочная атмосфера. Первые лица города торжественно вручили подарки в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».