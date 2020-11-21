Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Два месяца в плену! Подробности операции по спасению пропавшего семилетнего мальчика.- Пустили под откос. Причиной крушения поезда в Новках стало банальное разгильдяйство.- Дорого или долго. Кто виноват, что владимирцы месяцами ждут результатов тестов на ковид.- Пандемия не повод для отсрочки. Владимирских новобранцев тестируют и собирают в армию.- Добро должно быть. Студенты-медики, волонтеры и таксисты – о том, как важно помогать.- И... пишите письма. Во Владимире открылась резиденция главного новогоднего волшебника.