Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Два месяца в плену! Подробности операции по спасению пропавшего семилетнего мальчика.
- Пустили под откос. Причиной крушения поезда в Новках стало банальное разгильдяйство.
- Дорого или долго. Кто виноват, что владимирцы месяцами ждут результатов тестов на ковид.
- Пандемия не повод для отсрочки. Владимирских новобранцев тестируют и собирают в армию.
- Добро должно быть. Студенты-медики, волонтеры и таксисты – о том, как важно помогать.
- И... пишите письма. Во Владимире открылась резиденция главного новогоднего волшебника.