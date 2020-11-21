Выяснилось, что в сентябре 2020 года гражданин привозил в деревню из Волгограда 156 овец без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Россельхознадзор выявил факт нарушений при завозе 156 овец овец в деревню Большие Лужки Гороховецкого района Владимирской области. Выяснилось, что в сентябре 2020 года гражданин привозил в деревню из Волгограда 156 овец без оформления ветеринарных сопроводительных документов и в отсутствии согласования с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный надзор, маршрута и соблюдения требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных. По фактам выявленных Управлением Россельхознадзора в отношении виновного лица был составлен протокол об административном нарушении и вынесено постановление с назначением наказания в виде штрафа в размере 3000 тысячи рублей.(Фото:Pixabay)