Сегодня во всём мире отмечается День телевидения. Праздник относительно молодой и празднуют его...

Сегодня во всём мире отмечается День телевидения. Праздник относительно молодой и празднуют его ежегодно 21 ноября. День телевидения учредила Генеральная Ассамблея ООН в декабре 1996 года.За несколько недель до этого состоялся Всемирный телевизионный форум, призванный привлечь внимание к растущему влиянию телевидения на население.Кроме того, сегодня по случаю праздника включат подсветку большинство телебашен разных городов России.ФОТО: https://www.pexels.com/