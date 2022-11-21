Проект «Правовой поезд» создан для предоставления бесплатной юридической помощи сельским жителям...

Проект «Правовой поезд» создан для предоставления бесплатной юридической помощи сельским жителям Владимирской области.22 ноября 2022 года участники проекта проведут прием граждан, проживающих на территории Муромского района, сообщает местная администрация.Каждый обратившийся сможет получить бесплатную консультацию по вопросам соблюдения прав и свобод человека. Приём проведут Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, представители администрации Муромского района, Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области, Управления Федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, Департамента социальной защиты населения Владимирской области, Пенсионного фонда и др.Часы приема:с 11.00 до 12.00 — с. Борисоглеб (ул.Коминтерна, д.16, здание Дома культуры)с 13.00 до 14.00 — с. Лазарево (ул.Школьная, д.9А, здание Дома культуры)с 15.00 до 16.00 — с. Ковардицы (ул.Школьная, д.9, здание Дома культуры)Предварительная запись не ведется, с собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность.Фото: pxfuel.com/