ЧП в Александрове. Утром 21 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ческа-Липа загорелся многоквартирный жилой дом. Возгорание началось, когда жильцы еще

ЧП в Александрове. Утром 21 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ческа-Липа загорелся многоквартирный жилой дом. Возгорание началось, когда жильцы еще спали – около 5 утра. К месту происшествия выехали 14 огнеборцев и 5 спецмашин. Из задымленного здания они эвакуировали семь человек. Светлана Барашкова, зам. начальника пресс-службы МЧС области