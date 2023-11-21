Более половины жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) будут участвовать в этом году в «черной пятнице» - массовых распродажах товаров и услуг со скидками в период 24-30 ноября.

Более половины жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) будут участвовать в этом году в «черной пятнице» - массовых распродажах товаров и услуг со скидками в период 24-30 ноября. Жители средней полосы России активно пользуются скидками при покупке товаров и услуг. 37% покупают товары и услуги только со скидками. Еще 48% стараются использовать скидки только при совершении крупных и дорогостоящих покупок. Редко пользуются скидками 11% опрошенных. Никогда не покупают товары со скидками и не следят за ними лишь 5%.В этом году участвовать в «черной пятнице» намерены 55% респондентов (18% - «определенно да», 37% - «скорее да»). Не хотят покупать товары и услуги на распродажах 27% («скорее нет» - 21%, «определенно нет» - 6%).Отвечая на открытый вопрос о возможных покупках в «черную пятницу» (можно было давать более одного варианта ответа), 59% сообщили, что приобрели бы одежду и обувь, 35% - бытовую технику, 29% - продовольственные товары, гаджеты и электронику, 26% - парфюмерию, косметику и детские товары, 20% - строительные материалы и товары для ремонта.25% из тех жителей ЦФО, кто будет участвовать в «черной пятнице» в этом году, планируют потратить 5 - 10 тысяч рублей, еще 22% - не более 5 тысяч. 12% готовы раскошелиться на 10-15 тысяч рублей, 11% - на 15-20 тысяч, столько же собираются потратить более 20 тысяч рублей.45% участников «черной пятницы» будут покупать только онлайн (заказывать товары на маркетплейсах и по интернету). И онлайн, и офлайн планируют совершать покупки 35%. Только офлайн, в магазинах и торговых центрах будут покупать 9%.При этом 47% не готовы тратить в «черную пятницу» больше 10 тысяч рублей, а 45% будут совершать покупки только онлайн. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».*Опрос проведен 7-14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.