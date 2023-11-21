Во владимирском селе Архангел празднуют день Архистратига Михаила. Православные верующие отмечают...

Во владимирском селе Архангел празднуют день Архистратига Михаила.Православные верующие отмечают сегодня День Архангела Михаила. Покровителя небесного воинства.Праздник в честь этой даты прошёл в старинном селе Архангел Меленковского района.Концерт, посвященный празднику собора Архангела Михаила, прошёл в Доме детского творчества "Архангел". Напомним, инициаторами его строительства стала многодетная семья Натальи и Василия Александровых. Они- родители 9 детей и победители всероссийского конкурса "Семья года". В концертной программе участвовали ребята, которые посещают кружки Дома Творчества. Для жителей села Архангел подготовили вокальные и танцевальные номера, стихи, номера художественной гимнастики, а также дефиле в русских народных костюмах. В финале программы выступил вокальный коллектив " Не грусти" из города Меленки. А после концерта всех гостей пригласили на чаепитие.