Конкурсные процедуры по определению подрядчика уже начались.

В 2021 году в столице Владимирской области запланирован ремонт 11 участков дорог. Подрядчикам предстоит заасфальтировать улицу Нижняя Дуброва, от дома №22 до дома №52 корпус 1; Дзержинского, от дома №13 до Октябрьского проспекта; Мира, от Октябрьского проспекта до улицы Горького; Красноармейскую, от проспекта Строителей до улицы 9-го Января; Егорова, от улицы Добросельской до улицы Растопчина.«Планируется привести в порядок Судогодское шоссе, от улицы Центральной до разворотного кольца, Октябрьский и Суздальский проспекты», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе Белого дома.Более 3 километров проезжей части «Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово» и более 1,3 километра трассы М-7 «Волга» – посёлок Содышка также ждут ремонта.Добавим, что в текущем году регион получил первый транш 500 млн рублей, который позволил дать старт строительству