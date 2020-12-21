Следующий 7 тур чемпионата волейбольный клуб «Муром» проведет в городе Грозный.

Волейбольный клуб «Муром» завершил 2020 год играми 6 тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» в Казани, где 19 и 20 декабря встречался с командой «Академия-Казань».В первый игровой день муромляне показали содержательную игру, победив со счетом 3:1. Во второй игре, проходившей в упорной, напряженной борьбе ВК «Муром» уступил соперникам 2:3. Команда в этих играх набрала четыре очка из шести и продолжает борьбу за выход в плей-офф высшей лиги «А» чемпионата России. Следующий 7 тур чемпионата волейбольный клуб «Муром» проведет в городе Грозный, где 8 и 9 января сыграет с командами «Грозный» и «Ярославич».(Фото: ВК «Муром»)