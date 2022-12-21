Во Владимирской области жители аварийного дома получат новые квартиры через суд. Дом по ул....

Во Владимирской области жители аварийного дома получат новые квартиры через суд.Дом по ул. Рудницкой в городе Гусь-Хрустальный был признан аварийным и подлежащим реконструкции. И установлен срок предоставления жилых помещений зарегистрированным в доме гражданам – до 31.12.2030. Но это не учитывает, что фактическое состояние дом создает угрозу жизнь и здоровье людейВместе с тем ООО «АктивПроект» проведено техническое обследование ограждающих и несущих конструкций жилого дома. После чего сделан вывод о существовании угрозы внезапного обрушения значительно разрушенных участков стен, отдельных участков междуэтажных и чердачного перекрытий. А также обрушения участков обрешетки вместе с кровельным покрытием по всему зданию. Общий физический износ здания составляет 74,6 %, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием предоставить жильцам благоустроенные жилые помещения, требования прокурора удовлетворены в полом объеме. Исполнение решения контролируется межрайонной прокуратурой.Фото https://www.pxfuel.com