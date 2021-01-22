Польский журналист Славомир Сираковский прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, режиму Александра Лукашенко скоро придет конец.

Польский журналист Славомир Сираковский прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, режиму Александра Лукашенко скоро придет конец.Эксперт рассказал, что протесты в республике трансформировались. Демонстрации стали локальными и рассредоточенными: сторонники оппозиции собираются небольшими группами в жилых районах. Белорусские хакеры взламывают онлайн-трансляции государственных СМИ и разоблачают действия силовиков.Стремительно ухудшается экономическая ситуация. Пандемия коронавирусной инфекции, санкции Евросоюза и Соединенных Штатов, утечка молодых специалистов, забастовки рабочих на предприятиях ведут режим к финансовому коллапсу, подчеркнул Сираковский в своей колонке.По его словам, Лукашенко понадобится масштабная материальная помощь России. Скорее всего, в обмен на поддержку Кремль выдвинет жесткие условия. "Москва потребует ослабления белорусского президента", – приводит слова польского журналиста интернет-портал "ИноСМИ".Сираковский отметил, что президент России Владимир Путин относится к главе Белоруссии с презрением. И это чувство взаимно. много лет обманывал Кремль. "Кремль мог бы легко пережить его падение, особенно если на смену придет пророссийский преемник", – выразил мнение журналист.Весной Белоруссию вновь захлестнет волна протестов. После нескольких месяцев накопления опыта и роста силы оппозиционеры станут серьезной угрозой для Александра Лукашенко. Журналист отметил, что все больше официальных лиц покидают республику."Режим разрушается изнутри", – заключил Сираковский.