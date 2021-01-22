Жители 33 региона стали меньше обниматься и целоваться. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова. Правда, каким образом ведомство подсчитало

Жители 33 региона стали меньше обниматься и целоваться. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова. Правда, каким образом ведомство подсчитало количество целующихся осталось неясным. Наряду с ношением масок и соблюдением социальной дистанции, уменьшение объятий и поцелуев, по мнению Роспотребнадзора, снизило рост гриппа и ОРВИ. Марина Колтунова, официальный представитель регионального Роспотребнадзора Мы с вами держим