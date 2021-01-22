Злоумышленник помог пенсионерке донести сумку, после чего похитил у нее деньги.

19 января в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратилась 78-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее деньги. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что в подъезде её дома неизвестный мужчина предложил помочь донести сумку до квартиры. Женщина согласилась, передала сумку незнакомцу и вместе с ним дошла до квартиры. Когда она открыла дверь, злоумышленник попросил дать ему денег, но получив отказ, толкнул бабушку в открытую дверь, вырвал сумку, похитил находившиеся в кошельке деньги, после чего скрылся.Потерпевшая смогла описать приметы мужчины.По горячим следам полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Уже через несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа. Им оказался 55-летний владимирец. При досмотре у него была изъята купюра, похищенная у потерпевшей.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы.