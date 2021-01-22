В ведомстве отметили, что нфекция может стать сезонным заболеванием.

Коронавирус может стать сезонным заболеванием. Такой вариант развития событий признали специалисты Роспотребнадзора.При этом в ведомстве отметили, что говорить об остановке циркуляции вируса оснований пока нет.«Инфекция может носить сезонный характер, как грипп», — отметила во время коронавирусного брифинга пресс-секретарь Марина Колтунова.Несмотря на опасения эпидемиологов, на сегодняшний день ситуация по ОРВИ и гриппу во Владимирской области остаётся стабильной.Гриппа - не выявлено, а эпидпорог по ОРВИ во Владимирской области за неделю составляет 29%. Во Владимире этот показатель равен 21%.