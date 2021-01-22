В момент аварии собак в автомобиле не было.

Во Владимире произошла автоавария с участием автомобиля кинологической службы полиции. По предварительным данным регионального УВМД, около часа дня водитель «Ауди 80» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной кинологов. Пострадавших нет. В момент аварии собак в автомобиле не было. Машины получили механические повреждения.Фото