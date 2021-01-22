В региональном Роспотребнадзоре считают, что ситуацию с распространением коронавируса во Владимирской области можно назвать стабильной. Благодаря соблюдению владимирцами антиковидных

В региональном Роспотребнадзоре считают, что ситуацию с распространением коронавируса во Владимирской области можно назвать стабильной. Благодаря соблюдению владимирцами антиковидных мер, заболеваемость снижается. Марина Колтунова, официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора: Это объясняется тем, что у нас довольно хорошие показатели вакцинации по гриппу – порядка 60 процентов.Также противоковидные меры, которые мы все соблюдаем. Т.е. мы с вами