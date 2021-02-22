Прокуратура области взяла на контроль ход доследственной проверки ДТП под Гусь-Хрустальным. Напомним, 21 февраля на 7 километре трассы Гусь-Хрустальный-Уршельский столкнулись два

Прокуратура области взяла на контроль ход доследственной проверки ДТП под Гусь-Хрустальным. Напомним, 21 февраля на 7 километре трассы Гусь-Хрустальный-Уршельский столкнулись два автомобиля. По предварительной информации УМВД области, водитель Тойоты 1978 года рождения не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом. В прокуратуре сообщают о 7 пострадавших в ДТП, среди них двое