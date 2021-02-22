Учитывая, что осенью 2020 года в деятельности организации выявлены аналогичные нарушения, прокурор района направил в суд иск.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований природоохранного и жилищно-коммунального законодательства ООО «ЭКО-транс», являющегося региональным оператором по обращению с ТКО.Установлено, что с контейнерных площадок на территории поселка Новый Быт и в деревне Копнино Селивановского района в настоящее время твердые коммунальные отходы вывозятся 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.Бестарным способом из поселка Новый Быт отходы вывозятся один раз в неделю по средам.Между тем, действующее законодательство предусматривает иную периодичность: в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) - не реже одного раза в трое суток, в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) - не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз).Учитывая, что осенью 2020 года в деятельности организации выявлены аналогичные нарушения, прокурор района направил в суд иск, в котором потребовал от регионального оператора обеспечить вывоз мусора в соответствии с установленной законодательством периодичностью. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.