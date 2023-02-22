Петушинский районный суд Владимирской области приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года местного жителя, который на квадроцикле сбил сотрудника ДПС. По данным следствия,
<a href="https://33live.ru/novosti/22-02-2023-v-petushinskom-rajone-muzhchine-kotoryj-pyanyj-na-kvadrocikle-sbil-inspektora-dps-dali-3-goda-uslovno.html" target="_blank">В Петушинском районе мужчине, который пьяный на квадроцикле сбил инспектора ДПС, дали 3 года условно</a> - Петушинский районный суд Владимирской области приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года местного жителя, который на квадроцикле сбил сотрудника ДПС. По данным следствия,
[url=https://33live.ru/novosti/22-02-2023-v-petushinskom-rajone-muzhchine-kotoryj-pyanyj-na-kvadrocikle-sbil-inspektora-dps-dali-3-goda-uslovno.html]В Петушинском районе мужчине, который пьяный на квадроцикле сбил инспектора ДПС, дали 3 года условно[/url] - Петушинский районный суд Владимирской области приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года местного жителя, который на квадроцикле сбил сотрудника ДПС. По данным следствия,