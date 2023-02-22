Смотрите в программе Вести-Владимир: - Радиовзлом Угроза ракетного удара и вой сирен. В...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- РадиовзломУгроза ракетного удара и вой сирен. В региональном МЧС прокомментировали утренние радиосообщения о воздушной тревоге.- Слава защитникам!В единстве - наша сила. Во Владимире прошел митинг-концерт, посвященный грядущему Дню защитника Отечества.- Птичьи праваДом для пострадавших пернатых. В приюте для птиц "АнгелаДом" появился новый просторный вольер. Кто в нём будет жить?