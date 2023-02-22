Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Радиовзлом
Угроза ракетного удара и вой сирен. В...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Радиовзлом
Угроза ракетного удара и вой сирен. В региональном МЧС прокомментировали утренние радиосообщения о воздушной тревоге.
- Слава защитникам!
В единстве - наша сила. Во Владимире прошел митинг-концерт, посвященный грядущему Дню защитника Отечества.
- Птичьи права
Дом для пострадавших пернатых. В приюте для птиц "АнгелаДом" появился новый просторный вольер. Кто в нём будет жить?