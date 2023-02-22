Во Владимире в сквере Патриот состоялся митинг-концерт ко Дню защитников Отечества. Сила страны...

Во Владимире в сквере "Патриот" состоялся митинг-концерт ко Дню защитников Отечества.Сила страны и народов России - в единстве. В сквере "Патриот" во Владимире сегодня прошел митинг-концерт под названием "Слава защитникам Отечества".Этот год показал, как важно внутреннее сплочение, отметил губернатор Александр Авдеев. В поддержке специальной военной операции объединились все народы страны. Школьники пишут письма тем, кто на фронте. Предприниматели перестроили свои производства для нужд фронта. Волонтёры плетут маскировочные сети и собирают гуманитарные грузы.Александр Авдеев, губернатор Владимиркой области:- Этот год, как никогда, нам показал, какая великая сила - единство русского народа. Единство историческое, единство поколений.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального отделения Общероссийского Народного Фронта:- У нас два союзника - российский флот и российская армия. Я точно уверена, у нас есть ещё один союзник - самый верный и преданный. Это российский народ.