В текущем году во Владимирской области откроется еще три образовательных кластера, - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. В них будут обучать будущих фармацевтов, машиностроителей, специалистов радиоэлектронной промышленности.

В текущем году во Владимирской области откроется еще три образовательных кластера, - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. В них будут обучать будущих фармацевтов, машиностроителей, специалистов радиоэлектронной промышленности.На базе технологического колледжа в Гусь-Хрустальном уже создан промышленный кластер. Совместно с предприятиями там готовят специалистов заводов по производству изделий из стекла. С этого учебного года колледж готовит и будущих медсестёр.«Образовательные кластеры начали создавать в России в 2022 году. Господдержка направлялась только образовательно-производственным кластерам, готовящим специалистов для промышленной сферы. Сейчас гранты смогут получить и образовательные кластеры, которые готовят специалистов в других областях: медицины, СМИ, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма. На поддержку таких кластеров мы будем закладывать в ежегодный федеральный бюджет по 11 миллиардов рублей», - рассказал Игорь Игошин.