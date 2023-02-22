Во Владимирской области злостные нарушители правил дорожного движения получают реальные сроки. В...

Во Владимирской области злостные нарушители правил дорожного движения получают реальные сроки.В 2022 году полицейские выявили 487 нарушений ПДД по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".Судами уже рассмотрены 447 уголовных дел. В результате 122 водителя лишены свободы на определенные сроки, 287 назначены обязательные или исправительные работы, к 38 гражданам применены штрафные санкции, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..Иногда нетрезвые водители, чтобы избежать ответственности, пытаются «решить вопрос» с должностным лицом с помощью денежного вознаграждения, отметили в ГБДД региона 33. Им стоит помнить, что наказание за дачу взятки может быть более серьезным, чем кажется на первый взгляд.Также дорожная инспекция отмечает, что число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на территории региона в прошлом году сократилось на 28,4%.Однако происшествия с участием пьяных водителей отличаются повышенной тяжестью последствий.Количество ДТП с участием нетрезвых водителей от общего количества происшествий составляет 8,6%, а количество погибших почти четвертую часть – 23,5%.Фото https://www.pxfuel.com/en