Во Владимирской области злостные нарушители правил дорожного движения получают реальные сроки.
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Во Владимирской области злостные нарушители правил дорожного движения получают реальные сроки.
В 2022 году полицейские выявили 487 нарушений ПДД по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Судами уже рассмотрены 447 уголовных дел. В результате 122 водителя лишены свободы на определенные сроки, 287 назначены обязательные или исправительные работы, к 38 гражданам применены штрафные санкции, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..
Иногда нетрезвые водители, чтобы избежать ответственности, пытаются «решить вопрос» с должностным лицом с помощью денежного вознаграждения, отметили в ГБДД региона 33. Им стоит помнить, что наказание за дачу взятки может быть более серьезным, чем кажется на первый взгляд.
Также дорожная инспекция отмечает, что число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на территории региона в прошлом году сократилось на 28,4%.
Однако происшествия с участием пьяных водителей отличаются повышенной тяжестью последствий.
Количество ДТП с участием нетрезвых водителей от общего количества происшествий составляет 8,6%, а количество погибших почти четвертую часть – 23,5%.
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