Причиной стало ДТП.

Причиной стало ДТП.Российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет, сообщает телеканал . Информацию сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).Причиной гибели стало ДТП. По данным , инцидент случился 14 февраля в Краснодарском крае. Девушка была в машине с 20‑летним призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иваном Осиповым.Девушка скончалась 21 февраля от полученных травм. Парень умер на день раньше, пишет .