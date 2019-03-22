Госдума на вчерашнем пленарном заседании отклонила законопроект об ограничении сумм на приобретение автомобилей для чиновников. Причина предельно простая: в текущем законодательстве уже есть нормы, позволяющие эффективно расходовать государственные средства, в том числе на покупку средств передвижения. Но как это нередко бывает, нашлись те, кто решил использовать факт отклонения по сути лишнего нормативно-правого акта в своих целях, попытавшись поднять на этой теме шумиху.
Госдума на вчерашнем пленарном заседании отклонила законопроект об ограничении сумм на приобретение автомобилей для чиновников. Причина предельно простая: в текущем законодательстве уже есть нормы, позволяющие эффективно расходовать государственные средства, в том числе на покупку средств передвижения. Но как это нередко бывает, нашлись те, кто решил использовать факт отклонения по сути лишнего нормативно-правого акта в своих целях, попытавшись поднять на этой теме шумиху.
Авторы законопроекта предлагали ввести запрет на закупки,
модернизацию и переустройство транспортного средства категорий "А" и "В", цена
которых превышает два миллиона рублей. Парламентарии отказались принимать
инициативу в первом чтении, отрицательные отзывы на документ предоставило и
правительство.
Отклонение законопроекта дало почву для различных
манипуляций и интерпретаций со стороны тех, кто желает, выражаясь современной
терминологией, "хайпануть" на резонансной теме, поднять вокруг нее
шумиху и ажиотаж. В погоне за громкими, кричащими заголовками и вниманием со
стороны читателей, некоторые журналисты не посчитали нужным как следует
разобраться в теме, представив ситуацию таким образом, будто бы депутаты не
захотели пересаживать чиновников на более бюджетные автомобили.
А как в реальности? На самом деле законопроект не принят по
одной простой причине: в действующем законодательстве о контрактной системе в
сфере закупок для государственных нужд уже содержится механизм так называемого
нормирования, то есть ограничения стоимости приобретенных товаров.
Так, статья 19
Федерального закона №44 содержит два способа нормирования в сфере закупок,
отметил представитель думского комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции
"Единая Россия" Алексея Веллер. "Первый – это установление
требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам, в том числе,
предельной цены товаров, работ и услуг; второй – установление нормативных
затрат на обеспечение функций госорганов, органов управления государственными
внебюджетными фондами, муниципальных органов, и так далее", – подчеркнул
парламентарий.
Законодатель напомнил о постановлении правительства от
сентября 2015 года (№927), где сказано, что максимальная предельная цена
приобретения транспортных средств – от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. Таким
образом, 44-й Федеральный закон имеет достаточно норм, чтобы предотвратить
закупки товаров и услуг с избыточными потребительскими свойствами или
являющихся предметов роскоши.
"Положения Федерального закона №223 не содержат прямых норм,
устанавливающих требования нормирования закупок. Вместе с тем необходимо
отметить, что одним из принципов закупочной деятельности ФЗ №223 называет
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров", – пояснил Веллер.
Кроме того, парламентарий призвал обратить внимание на
изменения, внесенные федеральным законом от 31 декабря 2017 года, в
соответствии с которыми правительство может определять товары, закупки которых
с начальной максимальной ценой договора превышают установленную величину.
Веллер отметил, что отклоненный законопроект предлагает
исключить из предлагаемого ограничения в два миллиона рублей транспортные
средства "А" и "Б" только для медицинских целей. Однако
ничего не сказано об автомобилях для других, не менее важных сфер: гражданская
оборона, МЧС и прочее.
"Абсолютно забыты непростые условия Крайнего Севера,
Дальнего Востока, где порой действительно нужно ездить на джипах", – посетовал
законодатель.
Большие вопросы у депутатов возникли и к используемой в
законопроекте терминологии – о последующих "модернизации транспортных средств",
"переустройстве". "Это в своем отрицательном отзыве отмечает и
правительство", – заключил парламентарий.