Госдума на вчерашнем пленарном заседании отклонила законопроект об ограничении сумм на приобретение автомобилей для чиновников. Причина предельно простая: в текущем законодательстве уже есть нормы, позволяющие эффективно расходовать государственные средства, в том числе на покупку средств передвижения. Но как это нередко бывает, нашлись те, кто решил использовать факт отклонения по сути лишнего нормативно-правого акта в своих целях, попытавшись поднять на этой теме шумиху.

Госдума на вчерашнем пленарном заседании отклонила законопроект об ограничении сумм на приобретение автомобилей для чиновников. Причина предельно простая: в текущем законодательстве уже есть нормы, позволяющие эффективно расходовать государственные средства, в том числе на покупку средств передвижения. Но как это нередко бывает, нашлись те, кто решил использовать факт отклонения по сути лишнего нормативно-правого акта в своих целях, попытавшись поднять на этой теме шумиху.Авторы законопроекта предлагали ввести запрет на закупки,модернизацию и переустройство транспортного средства категорий "А" и "В", ценакоторых превышает два миллиона рублей. Парламентарии отказались приниматьинициативу в первом чтении, отрицательные отзывы на документ предоставило иправительство.Отклонение законопроекта дало почву для различныхманипуляций и интерпретаций со стороны тех, кто желает, выражаясь современнойтерминологией, "хайпануть" на резонансной теме, поднять вокруг неешумиху и ажиотаж. В погоне за громкими, кричащими заголовками и вниманием состороны читателей, некоторые журналисты не посчитали нужным как следуетразобраться в теме, представив ситуацию таким образом, будто бы депутаты незахотели пересаживать чиновников на более бюджетные автомобили.А как в реальности? На самом деле законопроект не принят поодной простой причине: в действующем законодательстве о контрактной системе всфере закупок для государственных нужд уже содержится механизм так называемогонормирования, то есть ограничения стоимости приобретенных товаров.Так, статья 19Федерального закона №44 содержит два способа нормирования в сфере закупок,отметил представитель думского комитета по экономической политике,промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции"Единая Россия" Алексея Веллер. "Первый – это установлениетребований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам, в том числе,предельной цены товаров, работ и услуг; второй – установление нормативныхзатрат на обеспечение функций госорганов, органов управления государственнымивнебюджетными фондами, муниципальных органов, и так далее", – подчеркнулпарламентарий.Законодатель напомнил о постановлении правительства отсентября 2015 года (№927), где сказано, что максимальная предельная ценаприобретения транспортных средств – от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. Такимобразом, 44-й Федеральный закон имеет достаточно норм, чтобы предотвратитьзакупки товаров и услуг с избыточными потребительскими свойствами илиявляющихся предметов роскоши."Положения Федерального закона №223 не содержат прямых норм,устанавливающих требования нормирования закупок. Вместе с тем необходимоотметить, что одним из принципов закупочной деятельности ФЗ №223 называетцелевое и экономически эффективное расходование денежных средств наприобретение товаров", – пояснил Веллер.Кроме того, парламентарий призвал обратить внимание наизменения, внесенные федеральным законом от 31 декабря 2017 года, всоответствии с которыми правительство может определять товары, закупки которыхс начальной максимальной ценой договора превышают установленную величину.Веллер отметил, что отклоненный законопроект предлагаетисключить из предлагаемого ограничения в два миллиона рублей транспортныесредства "А" и "Б" только для медицинских целей. Однаконичего не сказано об автомобилях для других, не менее важных сфер: гражданскаяоборона, МЧС и прочее."Абсолютно забыты непростые условия Крайнего Севера,Дальнего Востока, где порой действительно нужно ездить на джипах", – посетовалзаконодатель.Большие вопросы у депутатов возникли и к используемой взаконопроекте терминологии – о последующих "модернизации транспортных средств","переустройстве". "Это в своем отрицательном отзыве отмечает иправительство", – заключил парламентарий.