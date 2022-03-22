В 20:24 21 марта 2022 года в Муроме на улице Гастелло произошел пожар в 4-х квартирном жилом доме,...

В 20:24 21 марта 2022 года в Муроме на улице Гастелло произошел пожар в 4-х квартирном жилом доме, информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей пощади и внутренней отделки одной квартиры. Пожарные не дали огню распространиться по всему строению и ликвидировали пожар на общей площади 300 кв. м. Сгорела кровля по всей площади и внутренняя отделка и имущество одной квартиры. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались всего 5 единиц техники 19 человек личного состава, в том числе ведомственная пожарная команда воинской части 1 единица техники 3 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/