Жителей региона приглашают в Путешествие в край лотоса. В рамках проекта Владимир...

Жителей региона приглашают в "Путешествие в край лотоса". В рамках проекта "Владимир интернациональный" гостей знакомят с культурными традициями народа, музыкой, достопримечательностями Калмыкии. Такие мероприятия проводятся с 2013 года. Гости библиотеки примут участие в мастер-классах, чтениях народных сказок. Узнают, как проходит фестиваль тюльпанов и лотоса и какие национальные костюмы надевают на народные праздники в Калмыкии.