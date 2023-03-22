11 снарядов от артиллерийских стволов заметили в районе моста через реку. Он находится между селом Ильинским и деревней Красная Гора. Сообщение о потенциально опасной находке в конце прошлой

11 снарядов от артиллерийских стволов заметили в районе моста через реку. Он находится между селом Ильинским и деревней Красная Гора. Сообщение о потенциально опасной находке в конце прошлой недели поступило в экстренную службу. Как сообщает издание «Кольчугинские вести», один снаряд саперы обезвредили на месте, 10 остальных отправили в область на экспертизу. Как снаряды оказались под