Смотрите Вести в 14.30: Во Владимирской области усилят контроль за безопасностью детей. На грани...

Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимирской области усилят контроль за безопасностью детей.На грани обрушения.- Крыша поехала, газа нет, и душ - как роскошь. "Карточный домик" в Муроме - есть ли перспектива расселения?Ледяные ловушки.- Предотвратить трагедии на льду. Губернатор Александр Авдеев поручил всем ведомствам усилить контроль за безопасностью детей в школьные каникулы.Здоровье 33.-Министр здравоохранения Михаил Мурашко указал на болевые точки Владимирской области. Какие проблемы региональной медицины по-прежнему самые острые?