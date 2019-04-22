На фоне второго тура президентских выборов на Украине ситуация вокруг переправы через Керченский пролив вновь обострилась. В Незалежной заявили о подрыве Крымского моста с помощью новых ракет.
На фоне второго тура президентских выборов на Украине ситуация вокруг переправы через Керченский пролив вновь обострилась. В Незалежной заявили о подрыве Крымского моста с помощью новых ракет.
Переправу через Керченский пролив можно использовать для
экономических целей, когда полуостров вернется в состав Украины. Об этом заявил
генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко в чате на
украинском издании .
По его словам, Крымский мост строился прежде всего для
быстрой доставки вооружений на полуостров в случае военных действий с Украиной.
Несмотря на внушительный вид сооружения, оно уязвимо, полагает
генерал-лейтенант.
Он напомнил, что сейчас на Украине начали производить
ракеты, способные уничтожить переправу. "Такие ракеты могли бы достать до
моста. Раз пустили ракету – и подорвали мост", – заявил Романенко.
Очередные мечты украинцев об атаке высмеял
вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс. Наличие таких ракет у
украинской армии законодатель назвал выдумкой.
Депутат напомнил о катастрофическом состоянии экономики и
науки Незалежной, в том числе военно-промышленного комплекса. "Если уже
военные начинают придумывать подобные вещи, это означает, что пришли к точке
невозврата и дальше падать уже некуда", – цитирует Фикса РИА Новости Крым.
Делать громкие заявления об уничтожении переправы украинцы
начали после открытия автомобильной части Крымского моста в мае прошлого года.
Мечтателей из Незалежной поддержали некоторые западные журналисты.
А пока украинцы и им сочувствующие продолжают нагнетать истерию, строители заканчивают возведение железной дороги по переправе.
Ожидается, что первые поезда промчатся по уже в конце этого
года.