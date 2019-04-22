На фоне второго тура президентских выборов на Украине ситуация вокруг переправы через Керченский пролив вновь обострилась. В Незалежной заявили о подрыве Крымского моста с помощью новых ракет.

На фоне второго тура президентских выборов на Украине ситуация вокруг переправы через Керченский пролив вновь обострилась. В Незалежной заявили о подрыве Крымского моста с помощью новых ракет.Переправу через Керченский пролив можно использовать дляэкономических целей, когда полуостров вернется в состав Украины. Об этом заявилгенерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко в чате наукраинском издании .По его словам, Крымский мост строился прежде всего длябыстрой доставки вооружений на полуостров в случае военных действий с Украиной.Несмотря на внушительный вид сооружения, оно уязвимо, полагаетгенерал-лейтенант.Он напомнил, что сейчас на Украине начали производитьракеты, способные уничтожить переправу. "Такие ракеты могли бы достать домоста. Раз пустили ракету – и подорвали мост", – заявил Романенко.Очередные мечты украинцев об атаке высмеялвице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс. Наличие таких ракет уукраинской армии законодатель назвал выдумкой.Депутат напомнил о катастрофическом состоянии экономики инауки Незалежной, в том числе военно-промышленного комплекса. "Если ужевоенные начинают придумывать подобные вещи, это означает, что пришли к точкеневозврата и дальше падать уже некуда", – цитирует Фикса РИА Новости Крым.Делать громкие заявления об уничтожении переправы украинцыначали после открытия автомобильной части Крымского моста в мае прошлого года.Мечтателей из Незалежной поддержали некоторые западные журналисты.А пока украинцы и им сочувствующие продолжают нагнетать истерию, строители заканчивают возведение железной дороги по переправе.Ожидается, что первые поезда промчатся по уже в конце этогогода.