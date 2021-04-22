Пожарную ситуацию осложняют поджигатели. Заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов рассказал, что грозит родителям, если поджигателями оказались дети.

Вести продолжают следить за развитием обстановки в регионе, связанной с пожарами.По-прежнему ситуацию осложняют поджигатели, их не останавливает введённый особый противопожарный режим, при котором запрещено сжигание мусора и сухой травы.Заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов рассказал, что грозит родителям, если поджигателями оказались дети. Почему мера со штрафами не всегда действенна и когда особый противопожарный режим будет отменён.