Во Владимире готовятся приступить к работам по созданию городского военно-патритического сквера. Он будет располагаться на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мира. Об этом

Во Владимире готовятся приступить к работам по созданию городского военно-патритического сквера. Он будет располагаться на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мира. Об этом заявили в администрации областной столицы. Все работы будут выполнены за счёт внебюджетных средств – уточнил представитель мэрии. Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Работы будут