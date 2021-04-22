Молодому водителю вынесли приговор за смертельное ДТП. Эта авария произошла вечером 12 мая 2019 года. 250 километре М-7 в Ковровском районе Ауди А4 на высокой скорости влетела во впереди идущую

Молодому водителю вынесли приговор за смертельное ДТП. Эта авария произошла вечером 12 мая 2019 года. 250 километре М-7 в Ковровском районе Ауди А4 на высокой скорости влетела во впереди идущую фуру. В том страшном ДТП погибли 3 пассажира Ауди. Как установил суд, 21-летний водитель имел стаж не больше 3 месяцев, он гнал на скорости 105